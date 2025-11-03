Il dirigente della Juventus Giorgio Chiellini è stato eletto come nuovo consigliere della Figc: affianchierà Marotta e Campoccia in Lega

Dopo l’assemblea di lunedì 3 novembre 2025 si è deciso che sarà Giorgio Chiellini il terzo consigliere federale in rappresentanza dei club della Serie A.

Il Director of Football Strategy della Juventus affiancherà così il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia.

L’ex difensore della Juventus subentra a Francesco Calvo grazie ai 12 voti ricevuti a favore contro i 3 per l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e i 2 del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

Entrambi si sono defilati durante il consiglio, appoggiando l’elezione dell’ex difensore.

Chiellini in Lega, le parole di Sticchi Damiani

Sull’elezione si è espresso il presidente del Lecce Sticchi Damiani: “Il posto in Consiglio Federale apparteneva alla Juventus, visto che era stato eletto Calvo. Per me è corretto eleggere Chiellini al suo posto”.

Che ha poi aggiunto: “La mia disponibilità era limitata al caso in cui la Juventus non fosse stata interessata alla conferma del posto in consiglio”.