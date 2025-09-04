È morto lo stilista Giorgio Armani, aveva 91 anni

Addio a Giorgio Armani. Il noto stilista italiano si è spento all’età di 91 anni.

È morto Giorgio Armani. Il noto stilista italiano, e patron dell’Olimpia Milano, si è spento all’età di 91 anni. A giugno era stato a casa in convalescenza dopo essere stato ricoverato in ospedale a Milano. Proprio per questo, dopo oltre 50 anni, aveva dovuto rinunciare alla sua presenza alla fashion week.

Nelle giornata di oggi, giovedì 4 settembre, arriva la triste notizia dal gruppo Armani, che annuncia la “scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il Signor Armani – recita la nota – come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire“.

Continua poi: “La Giorgio Armani è una azienda con cinquant’anni di storia, cresciuta con emozione e con pazienza. Giorgio Armani ha sempre fatto dell’indipendenza, di pensiero e azione, il proprio segno distintivo. L’azienda è il riflesso, oggi e sempre, di questo sentire. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori“.