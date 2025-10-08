Lewandowski, Vlahović e non solo: i giocatori in scadenza a giugno 2026
Sono diversi i giocatori di Serie A e dei campionati esteri con il contratto in scadenza a giugno 2026: l’elenco completo
Qualcuno rinnoverà il proprio contratto. Altri, invece, prenderanno la strada opposta: andranno in scadenza e si trasferiranno in un altro club a parametro zero.
Altri ancora, magari, estenderanno l’attuale accordo e poi cambieranno comunque squadra. Ormai lo abbiamo imparato, e con il calciomercato non bisogna mai dare nulla per scontato. Tutto può cambiare nel giro di pochi giorni, persino nell’arco di poche ore.
La cosa certa è che i calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2026 sono davvero tanti. Sia in Serie A che negli altri campionati europei.
Vediamo dunque la lista completa dei giocatori con il contratto in scadenza alla fine della stagione 2025/26.
Serie A, i calciatori con il contratto in scadenza nel 2026
- Dušan Vlahović (Juventus)
- Mike Maignan (Milan)
- Weston McKennie (Juventus)
- Rolando Mandragora (Fiorentina)
- Lorenzo Pellegrini (Roma)
- Paulo Dybala (Roma)
- Sead Kolašinac (Atalanta)
- Matteo Tramoni (Pisa)
- Aarón Martín (Genoa)
- Berat Djimsiti (Atalanta)
- Zeki Çelik (Roma)
- Stefan de Vrij (Inter)
- Marten de Roon (Atalanta)
- Remo Freuler (Bologna)
- Valentino Lazaro (Torino)
- Antonino Gallo (Lecce)
- Yann Sommer (Inter)
- Henrikh Mkhitaryan (Inter)
- Luka Modrić (Milan)
- Leonardo Spinazzola (Napoli)
- Davide Zappacosta (Atalanta)
- Filip Kostić (Juventus)
- Stephan El Shaarawy (Roma)
- Adam Marušić (Lazio)
- Francesco Acerbi (Inter)
- Matteo Darmian (Inter)
- Łukasz Skorupski (Bologna)
- Perr Schuurs (Torino)
- Ciro Immobile (Bologna)
- Daniele Rugani (Juventus)
- Matías Vecino (Lazio)
- Nemanja Matić (Sassuolo)
- Edin Džeko (Fiorentina)
- Juan Jesus (Napoli)
- Sergi Roberto (Como)
- Andrea Belotti (Cagliari)
- Roberto Gagliardini (Hellas Verona)
- Pedro (Lazio)
- Toma Bašić (Lazio)
- Pietro Terracciano (Milan)
- Raúl Albiol (Pisa)
- Juan Cuadrado (Pisa)
- Jamie Vardy (Cremonese)
- Lorenzo De Silvestri (Bologna)
- Franco Vázquez (Cremonese)
L’elenco dei giocatori in scadenza nel 2026 all’estero
PREMIER LEAGUE
- Ibrahima Konaté (Liverpool)
- Marc Guéhi (Crystal Palace)
- Bernardo Silva (Manchester City)
- Vitalij Mykolenko (Everton)
- John Stones (Manchester City)
- Yves Bissouma (Tottenham)
- Marcos Senesi (Bournemouth)
- Vitaly Janelt (Brentford)
- Andrew Robertson (Liverpool)
- James Garner (Everton)
- Ryan Sessegnon (Fulham)
- Harry Maguire (Manchester United)
- Daichi Kamada (Crystal Palace)
- Casemiro (Manchester United)
- Adama Traoré (Fulham)
- Stefan Ortega (Manchester City)
- Callum Wilson (West Ham)
- Nick Pope (Newcastle)
- Tyrell Malacia (Manchester United)
- Fabian Schär (Newcastle)
- Ross Barkley (Aston Villa)
- Lewis Dunk (Brighton)
- Ben Davies (Tottenham)
- Kieran Trippier (Newcastle)
- Freddie Woodman (Liverpool)
LALIGA
- Frenkie de Jong (Barcellona)
- Eric García (Barcellona)
- Óscar Mingueza (Celta Vigo)
- Antonio Rüdiger (Real Madrid)
- Andreas Christensen (Barcellona)
- Robert Lewandowski (Barcellona)
- Koke (Atlético Madrid)
- Daniel Carvajal (Real Madrid)
- Thomas Partey (Villarreal)
- Luiz Felipe (Rayo Vallecano)
- David Alaba (Real Madrid)
- Javi Galán (Atlético Madrid)
- Nemanja Gudelj (Siviglia)
- André Silva (Elche)
- Mathew Ryan (Levante)
- Iago Aspas (Celta Vigo)
- Ricardo Rodríguez (Real Betis)
BUNDESLIGA
- Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
- Julian Brandt (Borussia Dortmund)
- Leon Goretzka (Bayern Monaco)
- Serge Gnabry (Bayern Monaco)
- Diogo Leite (Union Berlino)
- Amadou Haidara (Lipsia)
- Niklas Süle (Borussia Dortmund)
- Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco)
- Emre Can (Borussia Dortmund)
- Timo Werner (Lipsia)
- Pascal Groß (Borussia Dortmund)
- Ozan Kabak (Hoffenheim)
- Manuel Neuer (Bayern Monaco)
- Andrej Kramarić (Hoffenheim)
- Mario Götze (Eintracht Francoforte)
- Salih Özcan (Borussia Dortmund)
- Mahmoud Dahoud (Eintracht Francoforte)
- Péter Gulácsi (Lipsia)
LIGUE 1
- Tanguy Ndombélé (Nizza)
- Krépin Diatta (Monaco)
- André Gomes (Lille)
- Nabil Bentaleb (Lille)
- Malang Sarr (Lens)
- Pol Lirola (Olympique Marsiglia)
- Hans Hateboer (Rennes)
- Thomas Meunier (Lille)
LIGA PORTUGAL
- Luuk de Jong (Porto)
EREDIVISIE
- Quinten Timber (Feyenoord)
- Sébastien Haller (Utrecht)
TRENDYOL SÜPER LIG
- Mauro Icardi (Galatasaray)
- Talisca (Fenerbahçe)
- Mario Lemina (Galatasaray)
- Léo Duarte (Istanbul Başakşehir)