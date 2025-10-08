Questo sito contribuisce all'audience di

Lewandowski, Vlahović e non solo: i giocatori in scadenza a giugno 2026

Redazione 8 Ottobre 2025
Robert Lewandowski (Imago)

Sono diversi i giocatori di Serie A e dei campionati esteri con il contratto in scadenza a giugno 2026: l’elenco completo

Qualcuno rinnoverà il proprio contratto. Altri, invece, prenderanno la strada opposta: andranno in scadenza e si trasferiranno in un altro club a parametro zero.

Altri ancora, magari, estenderanno l’attuale accordo e poi cambieranno comunque squadra. Ormai lo abbiamo imparato, e con il calciomercato non bisogna mai dare nulla per scontato. Tutto può cambiare nel giro di pochi giorni, persino nell’arco di poche ore.

La cosa certa è che i calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2026 sono davvero tanti. Sia in Serie A che negli altri campionati europei.

Vediamo dunque la lista completa dei giocatori con il contratto in scadenza alla fine della stagione 2025/26.

Serie A, i calciatori con il contratto in scadenza nel 2026

  • Dušan Vlahović (Juventus)
  • Mike Maignan (Milan)
  • Weston McKennie (Juventus)
  • Rolando Mandragora (Fiorentina)
  • Lorenzo Pellegrini (Roma)
  • Paulo Dybala (Roma)
  • Sead Kolašinac (Atalanta)
  • Matteo Tramoni (Pisa)
  • Aarón Martín (Genoa)
  • Berat Djimsiti (Atalanta)
  • Zeki Çelik (Roma)
  • Stefan de Vrij (Inter)
  • Marten de Roon (Atalanta)
  • Remo Freuler (Bologna)
  • Valentino Lazaro (Torino)
  • Antonino Gallo (Lecce)
  • Yann Sommer (Inter)
  • Henrikh Mkhitaryan (Inter)
  • Luka Modrić (Milan)
  • Leonardo Spinazzola (Napoli)
  • Davide Zappacosta (Atalanta)
  • Filip Kostić (Juventus)
  • Stephan El Shaarawy (Roma)
  • Adam Marušić (Lazio)
  • Francesco Acerbi (Inter)
  • Matteo Darmian (Inter)
  • Łukasz Skorupski (Bologna)
  • Perr Schuurs (Torino)
  • Ciro Immobile (Bologna)
  • Daniele Rugani (Juventus)
  • Matías Vecino (Lazio)
  • Nemanja Matić (Sassuolo)
  • Edin Džeko (Fiorentina)
  • Juan Jesus (Napoli)
  • Sergi Roberto (Como)
  • Andrea Belotti (Cagliari)
  • Roberto Gagliardini (Hellas Verona)
  • Pedro (Lazio)
  • Toma Bašić (Lazio)
  • Pietro Terracciano (Milan)
  • Raúl Albiol (Pisa)
  • Juan Cuadrado (Pisa)
  • Jamie Vardy (Cremonese)
  • Lorenzo De Silvestri (Bologna)
  • Franco Vázquez (Cremonese)
Dušan Vlahović, Juventus (Imago)

L’elenco dei giocatori in scadenza nel 2026 all’estero

PREMIER LEAGUE

  • Ibrahima Konaté (Liverpool)
  • Marc Guéhi (Crystal Palace)
  • Bernardo Silva (Manchester City)
  • Vitalij Mykolenko (Everton)
  • John Stones (Manchester City)
  • Yves Bissouma (Tottenham)
  • Marcos Senesi (Bournemouth)
  • Vitaly Janelt (Brentford)
  • Andrew Robertson (Liverpool)
  • James Garner (Everton)
  • Ryan Sessegnon (Fulham)
  • Harry Maguire (Manchester United)
  • Daichi Kamada (Crystal Palace)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Adama Traoré (Fulham)
  • Stefan Ortega (Manchester City)
  • Callum Wilson (West Ham)
  • Nick Pope (Newcastle)
  • Tyrell Malacia (Manchester United)
  • Fabian Schär (Newcastle)
  • Ross Barkley (Aston Villa)
  • Lewis Dunk (Brighton)
  • Ben Davies (Tottenham)
  • Kieran Trippier (Newcastle)
  • Freddie Woodman (Liverpool)

LALIGA

  • Frenkie de Jong (Barcellona)
  • Eric García (Barcellona)
  • Óscar Mingueza (Celta Vigo)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid)
  • Andreas Christensen (Barcellona)
  • Robert Lewandowski (Barcellona)
  • Koke (Atlético Madrid)
  • Daniel Carvajal (Real Madrid)
  • Thomas Partey (Villarreal)
  • Luiz Felipe (Rayo Vallecano)
  • David Alaba (Real Madrid)
  • Javi Galán (Atlético Madrid)
  • Nemanja Gudelj (Siviglia)
  • André Silva (Elche)
  • Mathew Ryan (Levante)
  • Iago Aspas (Celta Vigo)
  • Ricardo Rodríguez (Real Betis)
Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco (IMAGO)

BUNDESLIGA

  • Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
  • Julian Brandt (Borussia Dortmund)
  • Leon Goretzka (Bayern Monaco)
  • Serge Gnabry (Bayern Monaco)
  • Diogo Leite (Union Berlino)
  • Amadou Haidara (Lipsia)
  • Niklas Süle (Borussia Dortmund)
  • Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco)
  • Emre Can (Borussia Dortmund)
  • Timo Werner (Lipsia)
  • Pascal Groß (Borussia Dortmund)
  • Ozan Kabak (Hoffenheim)
  • Manuel Neuer (Bayern Monaco)
  • Andrej Kramarić (Hoffenheim)
  • Mario Götze (Eintracht Francoforte)
  • Salih Özcan (Borussia Dortmund)
  • Mahmoud Dahoud (Eintracht Francoforte)
  • Péter Gulácsi (Lipsia)

LIGUE 1

  • Tanguy Ndombélé (Nizza)
  • Krépin Diatta (Monaco)
  • André Gomes (Lille)
  • Nabil Bentaleb (Lille)
  • Malang Sarr (Lens)
  • Pol Lirola (Olympique Marsiglia)
  • Hans Hateboer (Rennes)
  • Thomas Meunier (Lille)

LIGA PORTUGAL

  • Luuk de Jong (Porto)

EREDIVISIE

  • Quinten Timber (Feyenoord)
  • Sébastien Haller (Utrecht)

TRENDYOL SÜPER LIG

  • Mauro Icardi (Galatasaray)
  • Talisca (Fenerbahçe)
  • Mario Lemina (Galatasaray)
  • Léo Duarte (Istanbul Başakşehir)