Lewandowski, Vlahović e non solo: i giocatori in scadenza a giugno 2026

Sono diversi i giocatori di Serie A e dei campionati esteri con il contratto in scadenza a giugno 2026: l’elenco completo

Qualcuno rinnoverà il proprio contratto. Altri, invece, prenderanno la strada opposta: andranno in scadenza e si trasferiranno in un altro club a parametro zero.

Altri ancora, magari, estenderanno l’attuale accordo e poi cambieranno comunque squadra. Ormai lo abbiamo imparato, e con il calciomercato non bisogna mai dare nulla per scontato. Tutto può cambiare nel giro di pochi giorni, persino nell’arco di poche ore.

La cosa certa è che i calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2026 sono davvero tanti. Sia in Serie A che negli altri campionati europei.

Vediamo dunque la lista completa dei giocatori con il contratto in scadenza alla fine della stagione 2025/26.

Serie A, i calciatori con il contratto in scadenza nel 2026

Dušan Vlahović (Juventus)

Mike Maignan (Milan)

Weston McKennie (Juventus)

Rolando Mandragora (Fiorentina)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Paulo Dybala (Roma)

Sead Kolašinac (Atalanta)

Matteo Tramoni (Pisa)

Aarón Martín (Genoa)

Berat Djimsiti (Atalanta)

Zeki Çelik (Roma)

Stefan de Vrij (Inter)

Marten de Roon (Atalanta)

Remo Freuler (Bologna)

Valentino Lazaro (Torino)

Antonino Gallo (Lecce)

Yann Sommer (Inter)

Henrikh Mkhitaryan (Inter)

Luka Modrić (Milan)

Leonardo Spinazzola (Napoli)

Davide Zappacosta (Atalanta)

Filip Kostić (Juventus)

Stephan El Shaarawy (Roma)

Adam Marušić (Lazio)

Francesco Acerbi (Inter)

Matteo Darmian (Inter)

Łukasz Skorupski (Bologna)

Perr Schuurs (Torino)

Ciro Immobile (Bologna)

Daniele Rugani (Juventus)

Matías Vecino (Lazio)

Nemanja Matić (Sassuolo)

Edin Džeko (Fiorentina)

Juan Jesus (Napoli)

Sergi Roberto (Como)

Andrea Belotti (Cagliari)

Roberto Gagliardini (Hellas Verona)

Pedro (Lazio)

Toma Bašić (Lazio)

Pietro Terracciano (Milan)

Raúl Albiol (Pisa)

Juan Cuadrado (Pisa)

Jamie Vardy (Cremonese)

Lorenzo De Silvestri (Bologna)

Franco Vázquez (Cremonese)

L’elenco dei giocatori in scadenza nel 2026 all’estero

PREMIER LEAGUE

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Marc Guéhi (Crystal Palace)

Bernardo Silva (Manchester City)

Vitalij Mykolenko (Everton)

John Stones (Manchester City)

Yves Bissouma (Tottenham)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Vitaly Janelt (Brentford)

Andrew Robertson (Liverpool)

James Garner (Everton)

Ryan Sessegnon (Fulham)

Harry Maguire (Manchester United)

Daichi Kamada (Crystal Palace)

Casemiro (Manchester United)

Adama Traoré (Fulham)

Stefan Ortega (Manchester City)

Callum Wilson (West Ham)

Nick Pope (Newcastle)

Tyrell Malacia (Manchester United)

Fabian Schär (Newcastle)

Ross Barkley (Aston Villa)

Lewis Dunk (Brighton)

Ben Davies (Tottenham)

Kieran Trippier (Newcastle)

Freddie Woodman (Liverpool)

LALIGA

Frenkie de Jong (Barcellona)

Eric García (Barcellona)

Óscar Mingueza (Celta Vigo)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Andreas Christensen (Barcellona)

Robert Lewandowski (Barcellona)

Koke (Atlético Madrid)

Daniel Carvajal (Real Madrid)

Thomas Partey (Villarreal)

Luiz Felipe (Rayo Vallecano)

David Alaba (Real Madrid)

Javi Galán (Atlético Madrid)

Nemanja Gudelj (Siviglia)

André Silva (Elche)

Mathew Ryan (Levante)

Iago Aspas (Celta Vigo)

Ricardo Rodríguez (Real Betis)

BUNDESLIGA

Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Leon Goretzka (Bayern Monaco)

Serge Gnabry (Bayern Monaco)

Diogo Leite (Union Berlino)

Amadou Haidara (Lipsia)

Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco)

Emre Can (Borussia Dortmund)

Timo Werner (Lipsia)

Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Mario Götze (Eintracht Francoforte)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Mahmoud Dahoud (Eintracht Francoforte)

Péter Gulácsi (Lipsia)

LIGUE 1

Tanguy Ndombélé (Nizza)

Krépin Diatta (Monaco)

André Gomes (Lille)

Nabil Bentaleb (Lille)

Malang Sarr (Lens)

Pol Lirola (Olympique Marsiglia)

Hans Hateboer (Rennes)

Thomas Meunier (Lille)

LIGA PORTUGAL

Luuk de Jong (Porto)

EREDIVISIE

Quinten Timber (Feyenoord)

Sébastien Haller (Utrecht)

TRENDYOL SÜPER LIG

Mauro Icardi (Galatasaray)

Talisca (Fenerbahçe)

Mario Lemina (Galatasaray)

Léo Duarte (Istanbul Başakşehir)