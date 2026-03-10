Milan, buone notizie per Allegri: Gimenez è tornato in gruppo

Si avvicina il rientro dell’attaccante del Milan: le ultime

Può sorridere nuovamente Massimiliano Allegri dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. Infatti, nella giornata di oggi, martedì 10 marzo, il Milan è tornato ad allenarsi dopo un giorno di riposo e in gruppo c’era anche Santiago Gimenez.

Si avvicina quindi il rientro in campo dell’attaccante messicano, che è sceso per l’ultima volta in campo il 28 ottobre scorso in occasione della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Da allora sono passati 133 giorni e 21 partite saltate per infortunio tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Ora Allegri aspetta di riaverlo a disposizione per il finale di campionato.

Con lui i rossoneri sono di nuovo quasi al completo, col solo Ruben Loftus-Cheek ancora fermo ai box.