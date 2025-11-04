Milan, Gimenez: “Ho giocato per mesi con una lesione alla caviglia. Devo fermarmi”

L’annuncio sui social dell’attaccante messicano

Dopo aver saltato la gara a San Siro contro la Roma, Santiago Gimenez ha annunciato sui social che dovrà rimanere fermo per diverso tempo.

“Per diversi mesi ho giocato con una lesione alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100% né di essere a mio agio in campo”, scrive l’attaccante messicano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Santiago Gimenez (@sant.gimenez)

“Con molta voglia di continuare ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare ma il dolore è aumentato ed è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo recuperare e prepararmi per essere con loro il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per l’appoggio, ci vediamo presto”.

Nel corso di questa stagione il numero 7 del Milan ha segnato 1 gol e 2 assist in 11 presenze tra campionato e Coppa Italia.