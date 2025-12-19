Milan, Gimenez dopo l’operazione: “È andato tutto bene, grazie per il vostro affetto”

Il messaggio di Santiago Giménez dopo l’operazione alla caviglia

Santiago Gimenez ha deciso di operarsi alla caviglia destra, intervento eseguito ad Amsterdam, in Olanda.

Dopo l’operazione, l’attaccante messicano del Milan ci ha tenuto ha mandare un messaggio a tutti i suoi tifosi: “È andato tutto molto bene!! Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi“.

E ancora: “Ora tocca recuperare al 100% con tanto lavoro e molta disciplina per tornare come si deve. Saremo più forti che mai, ci vediamo presto!!“.

Il classe 2001 non prende parte a una partita con il club rossonero dall’1-1 contro l’Atalanta dello scorso 28 ottobre. Il suo 2025 è sicuramente terminato anzitempo, ma Gimenez sarà costretto a saltare anche i primi mesi del 2026.