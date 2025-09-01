Il Chelsea pensa a Gimenez: da Dovbyk a Embolo, prende forma il giro attaccanti
Il Chelsea è interessato a Santi Gimenez del Milan: la sua cessione potrebbe dare il via a un domino degli attaccanti
Ultime ore caldissime per quanto riguarda il mercato degli attaccanti: mentre Milan e Roma continuano a ragionare sul possibile scambio Gimenez-Dovbyk, si è inserito il Chelsea.
I londinesi pensano infatti al messicano per rinforzare il proprio attacco, e in caso di cessione si aprirebbe un giro di punte non indifferente.
Il Milan andrebbe su Dovbyk, ma la Roma dovrebbe prima trovare un sostituto – con Embolo in lista – per poter dare poi il via libera.
Domino complesso, ma le parti sono al lavoro.