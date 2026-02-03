Gilardino, il messaggio dopo l’esonero: “Buona fortuna Pisa”
Dopo essere stato esonerato, Alberto Gilardino ha mandato un messaggio attraverso i suoi social al Pisa, sua ex squadra
“Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra“.
Questo era stato il comunicato con cui il club aveva comunicato all’allenatore il suo esonero nella giornata di lunedì 2 febbraio.
Una scelta dovuta dalla volontà della società di voler smuovere qualcosa all’interno del club, momentaneamente penultimo in Serie A con 14 punti in classifica.Che ha poi portato alla scelta di Oscar Hiljemark come nuovo responsabile della Prima squadra.
Gilardino, nella giornata di martedì 3 febbraio, ha salutato con un messaggio sui social il Pisa: “Le cadute che ci educano nella gratitudine e ai sogni che torneranno più potenti!! Buona fortuna Pisa“.