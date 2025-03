Donnarumma è una certezza dai tiri dal dischetto a match in corso ma ancor più nei rigori che determinano la vincitrice di una gara: il dato

Qualche giornale in Francia gli aveva dedicato l’ennesima copertina dopo la sconfitta subita nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, colpevole di aver subito un gol al primo tiro registrato dal suo Paris Saint-Germain.

Ma Gianluigi Donnarumma ha risposto ancora una volta come meglio sa fare: parando. Togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa nel post partita del match vinto dai suoi nel ritorno contro il club inglese: “Tanti giornalisti mi criticano senza sapere com’è il mestiere del portiere. Io vado avanti e cerco sempre di sorridere“.

Sorride il portiere italiano ma anche tutti i tifosi del Psg, che grazie ai due tiri di rigori parati a Salah e Jones, ha permesso al club francese di superare la capolista della Premier League e di accedere ai quarti di finale della competizione.

Ma non è una novità per Donnarumma, che è spesso decisivo nei calci di rigore e ancor di più nei tiri di rigore, ovvero quei tiri dal dischetto che avvengono dopo i tempi supplementari per decidere la vincente di una gara rimasta in parità. Il dato è incredibile.

Donnarumma, il dato sui rigori parati

Dal 2014 a oggi, contando quindi tutte le presenze con il Milan (compresa la Primavera), con la Nazionale (con anche amichevoli e turni di qualificazione) e infine con il Paris Saint-Germain, secondo i dati di Transfermarkt.it sono ben 15 i rigori parati da Donnarumma nella sua carriera.

Contando anche i 42 subiti, si parla di una percentuale di parata superiore al 26%. Facendo un paragone a solo scopo dimostrativo, i rigori parati in tutta la carriera da Gianluigi Buffon sono stati 30 su 117 totali, con una percentuale vicina al 25,6%.

Tiri di rigore, una garanzia

Ma non è finita qui. Perché se durante la gara ci sono i calci di rigore, secondo il regolamento del gioco del calcio esistono anche i tiri di rigore, ovvero quelli calciati dal dischetto che determinano la vincitrice di un incontro finito in pareggio.

Qui i numeri sono ancora più incredibili. Donnarumma è stato decisivo in sei vittorie su sette quando una sua partita è andata oltre i supplementari. Questa la lista completa degli incontri finiti ai tiri di rigore con il portiere italiano tra i pali:

Paris Saint-Germain -Nizza, ottavi di finale di Coppa di Francia del 2022: un tiro parato su sette calciati (sconfitta);

-Nizza, ottavi di finale di Coppa di Francia del 2022: su sette calciati (sconfitta); Italia -Inghilterra, finale EURO 2021: due tiri parati su cinque (vittoria);

-Inghilterra, finale EURO 2021: su cinque (vittoria); Italia -Spagna, semifinale EURO2021: un tiro parato su quattro (vittoria);

-Spagna, semifinale EURO2021: su quattro (vittoria); Rio Ave- Milan , qualificazione Europa League: un tiro parato su 12 (vittoria);

, qualificazione Europa League: su 12 (vittoria); Lazio- Milan , semifinale Coppa Italia 2018: due tiri parati su sette (vittoria);

, semifinale Coppa Italia 2018: su sette (vittoria); Juventus-Milan, finale Supercoppa Italiana 2016: un tiro parato su quattro (vittoria).