Dalla stima di Ranieri all’identikit dei Friedkin: i motivi del matrimonio Gasperini-Roma

Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma: l’ex Atalanta ha firmato un contratto fino al 2028 con i giallorossi

Un allenatore capace di stregare l’Europa con la sua Atalanta, di far crescere i suoi calciatori, continuamente alla ricerca di una sfida che gli possa trasmettere adrenalina: questo la Roma cercava per la sua panchina e questo ha trovato in Gasperini.

Ed è proprio il comunicato dei giallorossi a spiegare il perché di questa scelta: “La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori“.

Tutte caratteristiche che sono il mantra di quello che la Roma vuole fare nel prossimo futuro. Nell’allenatore ormai ex Atalanta la società giallorossa intravede la figura perfetta: “La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico“.

Da non tralasciare, però, il risultato sportivo perché il Gasp stesso in una sua dichiarazione di un po’ di tempo fa ha chiarito: “Io sono un giochista che ritiene il risultato fondamentale. Per arrivare al risultato bisogna giocare bene al calcio, questo è certo. Ma… i tre punti contano, eccome“.

Lo scherzetto di Ranieri: Gasperini è il nuovo allenatore della Roma

“Gasperini non sarà l’allenatore della Roma“: in conferenza stampa un paio di mesi fa Claudio Ranieri aveva smentito il possibile arrivo dell’ex Atalanta sulla panchina giallorossa. Probabilmente una bugia bianca, visto che il classe 1958 era impegnato nel finale di campionato con un altro club.

Ranieri, però, aveva anche detto: “Allenatore? Vi farò lo scherzetto, eccome se ve lo faccio“. Finisce il tran tran del dubbio allenatore che ha accompagnato l’ambiente Roma per tutti questi mesi, dall’arrivo dell’ex Leicester dopo l’esonero di Ivan Juric.

La Roma del Gasp

Adesso a Roma cominceranno i discorsi estivi di contorno con le tante domande dell’ambiente. Ci si chiederà quali siano gli attuali calciatori che possano “andare bene” per il calcio di Gasperini. Chi arriverà dal calciomercato, chi invece lascerà.

Il Gasp però con le sue prime parole in giallorosso, pronunciate ai media ufficiali del club, ha chiarito fin da subito quale sia il primo suo obiettivo: “L’impegno mio e della squadra sarà quello di portare i tifosi dalla nostra parte, sarà il primo compito che dovremo fare”.

Nella sua prima intervista Gasperini parla subito del suo modo di giocare, dell’emozione che potrebbe provare all’Olimpico e degli obiettivi futuri. Cinque minuti di video dove tra le righe però traspare chiaramente subito una cosa: la voglia di cominciare del Gasp.