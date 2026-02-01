Pisa, sempre più Giampaolo per il post Gilardino: nuovi contatti nella notte

Sempre più Giampaolo per il Pisa: nuovi contatti e sondaggi nella notte per cercare di trovare l’accordo definitivo

Pronti a cambiare in casa Pisa: manca solo il comunicato ufficiale per l’esonero di Alberto Gilardino. La sconfitta contro il Sassuolo si è rivelata decisiva e ha spinto la dirigenza nerazzurra a intervenire per provare a dare una scossa immediata alla squadra.

Il momento attraversato dal Pisa è tra i più complessi della stagione e la società ha scelto di cambiare guida in panchina, ritenendo concluso il ciclo dell’ex attaccante. Il silenzio seguito al match del pomeriggio aveva già lasciato presagire sviluppi imminenti, ora confermati dalle ultime indiscrezioni.

Marco Giampaolo resta il nome in pole position per la successione. Nella notte sono andati in scena contatti e sondaggi approfonditi con l’allenatore, già valutato dal Pisa nel corso del casting estivo.

Il club lavora per definire gli ultimi dettagli del cambio in panchina, con l’obiettivo di voltare pagina rapidamente e rilanciare le ambizioni stagionali.