Marco Giampaolo non è più saldo sulla panchina del Lecce: le ultime

Lo 0-3 subito contro il Como potrebbe portare a dei capovolgimenti in casa Lecce, dove non è più sicuro il futuro di Marco Giampaolo.

La società ha aperto le riflessioni sull’allenatore, la cui posizione è ora a rischio.

I salentini non hanno mai vinto nelle ultime 10 partite, delle quali 6 sono terminate con una sconfitta.

Il Lecce, in attesa che giochino Empoli e Venezia, è quartultimo, solamente a +2 sulla zona retrocessione.

Lecce, le ultime su Giampaolo

Potrebbe costare cara a Marco Giampaolo l’ultima sconfitta arrivata in casa contro il Como. Un netto 3-0 che non aiuta il Lecce nella corsa alla salvezza che, anzi, rischia di complicarsi tremendamente. I salentini, al momento, sono fuori dalla zona retrocessione, ma tra le sfide del giorno di Pasqua ci sarà anche lo scontro diretto tra Empoli e Venezia, le due dirette concorrenti per evitare la Serie B. Non rassicura poi il rendimento del Lecce negli ultimi due mesi, con l’ultima vittoria che risale al 31 gennaio. Così, a 5 giornate dalla fine del campionato, potrebbe comunque arrivare un cambio in panchina.

A fine partita, Giampaolo ha comunque voluto metterci la faccia, assumendosi le responsabilità di questo momento negativo: “Mi assumo la responsabilità, mi dispiace moltissimo per i tifosi, per il club. In questi casi c’è poco da dire: sono 3 gol presi, non mi va di giustificare nulla. C’è grandissima delusione in questo momento”.