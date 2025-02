I commenti di Marco Giampaolo dopo Lecce-Udinese

Il Lecce perde per 1-0 contro l’Udinese al “Via del Mare“. A segno solamente Lucca, che ha trasformato un calcio di rigore in maniera glaciale dopo una lunga discussione con i propri compagni su chi dovesse calciare (QUI LA RICOSTRUZIONE).

Polemiche, però, proprio riguardo il rigore fischiato a favore dell’Udinese, arrivato dopo un consulto del VAR tramite On Field Review alla mezz’ora del primo tempo.

L’allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita e in particolare quell’episodio. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Non è mai rigore quello lì, l’ho rivisto diverse volte. Non capisco perché lo abbia richiamato il VAR. Non si possono fischiare quei calci di rigore. È assurdo. Non si parla nemmeno di rigorini: questo è il nulla. Jean sta trovando l’equilibrio, la palla sta andando fuori… ma che roba è. È da arresto, da arresto. Non è nulla. Poi al VAR c’è Guida che è un arbitro di livello…“.

Lecce, Giampaolo: “Mai rigore, ha determinato la partita”

Oltre all’episodio del rigore poi trasformato da Lucca che ha deciso la partita (QUI LE DICHIARAZIONI DI RUNJAIC IN MERITO), l’allenatore del Lecce si è soffermato anche sulla gara giocata dai suoi. “Abbiamo faticato molto a prenderli. Sono stati bravi nel palleggio. Noi siamo stati meno reattivi dal punto di vista fisico. Meno rapidi e disinvolti a giocare la palla. Ci siamo un po’ sciolti nel secondo tempo. Abbiamo fatto meglio ma quando c’è da soffrire, devi saper soffrire“.

E poi ancora: “L’episodio che ha determinato la partita è stato quel calcio di rigore. Difficilmente c’è una squadra dominante nei 95 minuti, a meno che tu non prenda 4/5 gol. La disamina dobbiamo farla a 360°: eravamo poco brillanti, poco reattivi e arrivavamo tardi, non in perfette condizioni con più di un calciatore. Avevamo anche la possibilità di mettere gente più leggera e frizzante per far qualcosa in più, come poi è stato. Fossimo rimasti in una situazione di equilibrio, può darsi che la partita sarebbe andata in maniera diversa“.