Lecce, Giampaolo: “So dove sono e che devo lottare. Fischi? Immeritati”

I commenti di Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, dopo il pareggio interno contro il Venezia

Con il pareggio per 1-1 contro il Venezia, il Lecce ha interrotto la striscia di 5 sconfitte consecutive in Serie A.

Nonostante ciò, i giallorossi hanno ricevuto dei fischi dai propri tifosi alla fine della gara contro la formazione di Di Francesco.

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha commentato l’accaduto ai microfoni di Dazn.

Le sue parole sulla sfida: “Grande partita da parte della squadra con la giusta cura dei dettagli. Siamo andati in svantaggio immeritatamente e la potevamo anche vincere alla fine. La mia analisi è questa e credo che sia molto vicina alla realtà“.

Le parole di Giampaolo dopo il Venezia

Sui Fischi di fine partita: “Credo che fino al 95’ bisogna morire per la propria squadra. Dopo quel minuto, se la squadra non ha messo il giusto carattere ci stanno i fischi, ma oggi sono immeritati. La squadra è viva e lotta. Ci stiamo spremendo fino all’ultima goccia“.

A fine intervista, Giampaolo ha dichiarato: “Siamo andati sotto quando stavamo facendo bene. In quei momenti ti puoi perdere ma è lì che la squadra è stata brava. O reagisci o muori, ma la reazione non è sempre scontata, soprattutto quando la strada è in salita. Io so dove sono e so che devo lottare fino a fine campionato“.