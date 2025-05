Lecce, Giampaolo: “Salvezza meritata. Futuro? Non ho mai pensato al contratto”

Le parole dell’allenatore del Lecce al termine della gara giocata contro la Lazio

Il Lecce di Marco Giampaolo vince contro la Lazio: allo stadio Olimpico di Roma termina 1-0 la sfida valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie A.

L’allenatore del Lecce, al termine dell’incontro, ha commentato la partita giocata a partire dalle 20:45. Di seguito le sue parole.

Giampaolo ha esordito così ai microfoni di Sky Sport. “La motivazione era forte. Volevamo mantenere la permanenza per tre anni consecutivi in Serie A. La squadra, nell’ultimo periodo, è cresciuta molto”.

“La salvezza è stata meritata. Vedere che la squadra ti segue rende molto orgogliosi. Una salvezza difficilissima e meritatissima. I giocatori mi hanno sempre ascoltato pur discutendo a volte. Si sono compattati fortemente. Abbiamo reso immortale Corvino (ride, ndr)”.

Nikola Krstovic con la maglia del Lecce (IMAGO)

Lecce, le parole di Giampaolo

L’allenatore ha poi aggiunto ai microfoni di DAZN. “La partita sulla carta era difficilissima anche per i nostri numeri e il nostro score. La squadra ha fatto la miglior partita possibile. Non ha sbagliato nulla. In 10 poi era difficilissima. La Lazio era la tredicesima partita che giocava in superiorità numerica. Sono stati eroici i miei ragazzi e saranno nella storia del nostro club”.

Giampaolo ha concluso. “Auguro a ogni allenatore di avere un presidente come Sticchi Damiani e abbiamo reso immortale Corvino. Un ricordo anche a Graziano che ha festeggiato qui con noi stasera. Alla squadra non è mai mancato il carattere. Abbiamo discusso, litigato e siamo quasi arrivati anche a prenderci a cazzotti. Sono contento però del carattere che hanno sempre messo. Futuro? Ho un contratto ancora di un anno ma io non ho mai pensato al mio contratto. Ho sempre e solo pensato regalare gioia ai miei tifosi. Ora ho solamente bisogno di riposare”.