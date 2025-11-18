Cremonese, il ds Giacchetta sull’arrivo di Vardy: “All’inizio sembrava una battuta”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha raccontato la trattativa che ha portata Vardy in Serie A: le sue parole

“Non ci aspettavamo di essere in questa posizione, anche perché siamo stata l’ultima neopromossa dello scorso campionato“. Così Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha commentato l’inizio di stagione della sua squadra ai microfoni di Retesport.

I grigiorossi occupano infatti l’undicesima posizione in classifica con quattordici punti, impreziositi da ottime prestazioni soprattutto contro le big del campionato.

“Volevamo puntare su un’anima italiana e la scelta di Nicola come allenatore va in questo senso: è un uomo speciale e lo sta dimostrando“, ha commentato il ds sul suo allenatore.

Poi, una rivelazione su uno dei trasferimenti più interessanti del calciomercato estivo, quello che ha visto arrivare Jamie Vardy a Cremona.

Cremonese, la rivelazione del ds Giacchetta su Vardy

“È stata un’idea nata un po’ per caso, parlando di vari temi: quando in Italia vedi giocatori della Premier che si ambientano bene, oppure calciatori non più giovanissimi che arrivano e fanno ancora la differenza, dopo gli esempi di Dzeko e Modrić tornati nel nostro campionato, abbiamo iniziato a pensare a Vardy“, ha detto Giacchetta.

Che ha poi continuato: “All’inizio sembrava quasi una battuta, invece siamo riusciti davvero a metterci in contatto con lui. Da subito ha mostrato grande disponibilità e alla fine abbiamo concluso l’operazione, che ha portato un entusiasmo enorme nel club e in città. È una vera icona del calcio inglese e ha una mentalità straordinaria; si è integrato immediatamente e il gruppo gli porta grande rispetto per il suo atteggiamento e per come si allena. Abbiamo già venduto più di duemila maglie con il suo nome“.