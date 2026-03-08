Lo sfogo del d.s. della Cremonese dopo gli episodi dubbi nello scontro diretto contro il Lecce

“Ci sentiamo danneggiati e mancati di rispetto“. Sono parole forti quelle di Simone Giacchetta, d.s. della Cremonese dopo lo scontro salvezza perso per 2-1 contro il Lecce al “Via del Mare”.

Ciò a cui si riferisce il dirigente grigiorosso è il mancato rigore sul contatto da dietro di Jean su Sanabria al 95′ (qui la ricostruzione), commentato così ai microfoni di DAZN: “Non sono qui a commentare la partita dal punto di vista tattico perché non mi compete, mi compete invece chiarire la nostra posizione in merito all’episodio che ha compromesso la nostra partita. Per chi, come noi, lotta per la salvezza, ogni episodio può essere determinante e questo lo è“.

Cremonese che quindi non si nasconde, dicendosi penalizzata: “È già la seconda volta che mi ritrovo a intervenire, dopo un fallo di mano evidente al 95’ contro il Torino di Simeone che ci è costato un punto importante. Anche oggi al 95’ Sanabria è stato toccato sul piede destro in maniera decisiva“.

E Giacchetta ha anche aggiunto: “Sono cose che rovinano a tutti lo spettacolo, tant’è che è calato subito un silenzio tombale. È un episodio penalizzante“.

Cremonese, Giacchetta: “Mancato l’intervento del Var, queste partite lasciano ferite”

In particolare, il direttore sportivo ha reclamato per il mancato intervento del Var dopo la decisione di campo: “Non mi si venga a dire che l’arbitro non ha visto. Ma qui reclamiamo anche il mancato intervento del Var, che interviene su dettagli minimi per far vedere quanto ne sanno e non in queste occasioni. Noi ci sentiamo danneggiati e privati di rispetto“.

Nessuna spiegazione, a fine partita, dall’arbitro Sozza. Mentre per proteste è stato espulso dalla panchina Pezzella: “L’arbitro non ci ha detto niente, c’è stata un po’ di confusione nel finale. Noi ci siamo sentiti privati di giustizia in un episodio che è da rigore già di base e in più ci voleva almeno l’intervento del Var. Queste partite lasciano ferite e oggi ci ha procurato anche un’espulsione a partita terminata. L’intervento del Var ci avrebbe evitato questo finale, mentre invece era intervenuto sul nostro gol annullato a Payero“.