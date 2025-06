Dopo l’addio alla Roma l’ex direttore sportivo Florent Ghisolfi ripartirà dalla Premier League.

Florent Ghisolfi guarda avanti e, dopo la separazione con la Roma, potrebbe presto iniziare una nuova avventura.

Su di lui c’è il Sunderland, squadra inglese che ha ottenuto la promozione dalla Championship alla Premier League. Quando lavorava ancora per la Roma, Ghisolfi aveva trattato proprio con il Sunderland per la trattativa legata a Enzo Le Fée, diventato poche settimane fa un nuovo giocatore del club neopromosso a titolo definitivo. Ritroverebbe anche l’allenatore Regis Le Bris (Ghisolfi era vice allenatore della prima squadra del Lorient quando Le Bris era allenatore della seconda squadra).

Nella giornata di mercoledì 18 giugno era stato ufficializzata la separazione tra la Roma e il direttore sportivo francese. (LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE)

Il dirigente era arrivato in Italia a inizio estate 2024 dopo l’esperienza al Nizza, ma dopo un anno ecco la separazione con il club giallorosso.

Roma, il saluto di Ghisolfi

Sui social, Florent Ghisolfi ha ringraziato la Roma. Ecco le parole del direttore sportivo: “Grazie a Dan, Ryan e a tutta la famiglia Friedkin per l’opportunità di dirigere questo club magico. Grazie a tutti voi a Trigoria per l’accoglienza a braccia aperte. Non mi sono mai sentito uno straniero, mi sono sempre sentito a casa. Grazie ai miei stretti collaboratori che danno tutto per la Roma. Grazie ai tre allenatori e ai membri dello staff della prima squadra che hanno lavorato ogni minuto con amore e dignità. E in modo speciale a nostro mago, Mister Ranieri”.

“Grazie a ogni giocatore della squadra, che anche durante la tempesta non ha mai mollato. La nostra stella era la squadra.

Grazie ai tifosi, che anche loro, nella tempesta, non hanno mai smesso di spingere la barca. Parto pieno di bei ricordi e di emozioni.

Parto con il sentimento di un lavoro svolto insieme. Con questo quinto posto finale nonostante le difficoltà.

Una squadra ringiovanita. Un’organizzazione sportiva ristrutturata. E il meglio deve ancora venire per la Roma. In bocca al lupo a tutti voi del club, al Mister Gasperini e al mio successore. La vita e il calcio continuano. Ma Roma, quella, non si dimentica mai. Per sempre Forza Roma“.