Si avvicina la chiusura della ventiseiesima giornata di Serie A. L’ultima partita di questo turno è Roma–Monza, il cui calcio d’inizio è previsto per le 20:45 di stasera, lunedì 24 febbraio.

Ghisolfi ha esordito così: “Le squadre davanti a noi hanno perso punti, ma questo non deve distrarci. Sappiamo da dove veniamo e non vogliamo mollare niente. Abbiamo fame e questo tipo di partite contro il Monza, che si gioca la vita, solo le più difficili“.

A seguire, il ds giallorosso ha aggiunto: “Pisilli? Il suo rinnovo è una cosa molto importante per noi. È un giocatore di qualità ed è un figlio di Roma. Ha una grande mentalità, è un ragazzo d’oro e dà tutto sul campo“.

Le sue parole nel pre-partita: “Paredes e Svilar? Lavoriamo passo dopo passo. Ranieri? È stato chiaro e stiamo lavorando per il futuro. Ma è più importante il presente: Monza e poi l’Europa“.

Le dichiarazioni del ds a Dazn: “È vero che le squadre davanti a noi hanno perso punti, però non deve distrarci. Abbiamo fame perché sappiamo da dove siamo partiti, vogliamo giocarci sia il campionato che l’Europa League al 100%, non vogliamo e non dobbiamo scegliere”

“Ranieri prima? Non dobbiamo vivere con il passato, oggi il mister è qua e siamo contenti di averlo, perché sta facendo un grande lavoro. Siamo in un momento positivo e vogliamo continuarlo”

“Dybala? Conosciamo la sua importanza e lo vediamo ogni volta che gioca. Lui è sotto contratto e vogliamo costruire una squadra forte dove lui avrà il suo spazio per il suo talento e la sua leadership”