Le parole del ds della Roma prima dell’inizio della partita col Cagliari

Dopo la cocente delusione per l’eliminazione dall’Europa League, la Roma torna in campo in campionato davanti ai propri tifosi.

La squadra di Ranieri vuole ripartire dall’Olimpico davanti ai propri tifosi, dove non perde dal 2 dicembre.

Prima del calcio d’inizio della partita contro il Cagliari, per i giallorossi è intervenuto ai microfoni di Dazn il ds Florent Ghisolfi.

Il dirigente francese ha parlato dell’eliminazione e della prospettive future. Di seguito le sue parole.

Roma, Ghisolfi: “Abbiamo l’occasione per voltare pagina. Questione stadio nel 2028”

Ghisolfi ha espresso così la sua delusione: “Siamo delusi dopo l’eliminazione dall’Europa League, ma vivi. Voglio la testa alta, staff e squadra meritavano molto di più. Il calcio, però, è così. Oggi abbiamo un’occasione per voltare pagina, contro una squadra che ha il coltello tra i denti: servirà una grande partita, abbiamo tanta fame, intensità e la freschezza giusta per fare tante cose”.

Delusione condivisa dai Friedkin, che però non cambia quelli che sono i loro progetti: “Anche la proprietà è delusa, abbiamo ricevuto il loro sostegno forte, come sempre. Noi vinciamo e perdiamo insieme. Stanno già lavorando per il futuro, abbiamo il 2027 come un anno importante e poi la questione stadio nel 2028”.

Ghisolfi: “Vogliamo un allenatore che abbia orgoglio di guidare questa squadra”

Il ds ha commentato anche il momento di Dovbyk: “Sa che ci aspettiamo di più da lui, ma anche che crediamo in lui. La sua stagione è buona, ma vogliamo di più. Oggi ha l’occasione per fare una grande partita. Siamo la Roma: possiamo giocare male, ma dobbiamo dare tutto per la maglia”.

Infine, sulla scelta dell’allenatore che raccoglierà l’eredità di Claudio Ranieri: “Queste partite finali non incidono sulla scelta dell’allenatore. Se aspettano di vedere che coppe giocheremo, non è quello giusto. Vogliamo un tecnico che abbia grande orgoglio di guidare questo club”.