Le parole del responsabile dell’area tecnica della Roma Florent Ghisolfi, intervenuto nel prepartita del match contro l’Atalanta.

La Roma scende in campo per fare un passo importante verso la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Dall’arrivo di Ranieri i giallorossi hanno svoltato e sono usciti dalla zone basse della classifica e ora sono in corsa insieme a Lazio e Juventus.

Nel prepartita del match contro i nerazzurri ha parlato il responsabile dell’area tecnica dei giallorossi.

Di seguito, le parole di Florent Ghisolfi.

Roma, le parole di Ghisolfi

Ghisolfi ha iniziato: “Allenatore? Non c’è ancora il nome. Sono sempre con noi i Friedkin, a Trigoria o meno. Abbiamo parlato di tutto con coerenza perché abbiamo la fortuna di avere un proprietario discreto ma rilevante”. Sulla partita ha aggiunto: “E’ una partita importante, non ci nascondiamo, pressione positiva perché abbiamo già superato la tempesta. Dobbiamo trovare l’attenzione giusta per i tifosi che sono con noi”

Sul rinnovo di Svilar ha concluso: “Con Mile stiamo parlando, non abbiamo fretta perchè la scadenza è nel 2027. Troveremo un equilibrio per trovare un accordo”.