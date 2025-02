Le parole del direttore sportivo della Roma prima della sfida col Porto

La Roma si gioca tantissimo nel ritorno di Europa League contro il Porto, valido per il passaggio agli ottavi di Europa League.

Si riparte dal pareggio per 1-1 dell’andata, partita finita tra le polemiche finali per l’arbitraggio. Nel mezzo, la vittoria per 1-0 sul Parma.

La squadra di Claudio Ranieri affronta i portoghesi con alcune sorprese nell’undici titolare: non c’è Dovbyk, che ha dato forfait all’ultimo per un problema all’adduttore, va invece in panchina per scelta tecnica Hummels.

Prima della partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il ds giallorosso Florent Ghisolfi, facendo un punto sul momento della Roma e sulla partita che si aspetta.

Roma, Ghisolfi: “Dovbyk non sembra grave, Shomurodov è pronto”

Ghisolfi ha iniziato proprio parlando dell’infortunio di Dovbyk: “Non so quanto starà fuori ma non sembra grave. Shomurodov è prontissimo, darà tutto“.

Il dirigente ha poi parlato dell’arbitro designato per la gara: “Quello di stasera, Letexier, lo conosco bene ed è il miglior arbitro francese, giovane ma bravo“.

Ghisolfi: “Con Milan, Juve e Atalanta abbiamo visto le difficoltà di un playoff”

Il ds della Roma ha poi proseguito parlando della partita: “Dobbiamo essere intelligenti, sappiamo qual è la difficoltà della partita e abbiamo visto le difficoltà di Juve, Atalanta e Milan“.

Infine, ha concluso: “Dobbiamo trovare la giusta concentrazione, giocare con alta intensità e trovare la giusta connessione con i tifosi dell’Olimpico“.