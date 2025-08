Roma, Ghilardi in città per le visite mediche | VIDEO

La Roma è pronta ad accogliere Daniele Ghilardi: il giocatore è in città per sostenere le visite mediche di rito.

Daniele Ghilardi è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma: il difensore è in città per sostenere le visite mediche.

Ghilardi arriva dal Verona in prestito oneroso con obbligo di riscatto: i giallorossi verseranno 2.5 milioni di euro per il prestito e 8 per riscattare il giocatore, più eventuali bonus.

Nella scorsa stagione, il classe 2003 ha raccolto 24 presenze in Serie A con la maglia dei gialloblù.

Ora, dopo le visite mediche, arriverà l’ufficialità.