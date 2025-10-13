Grazie alla vittoria per 1-0 contro le Comore, il Ghana stacca il pass per il Mondiale 2026.

Per la quinta volta nella storia, il Ghana parteciperà a un campionato del mondo. Il gol di Kudus contro le Camore è valso la qualificazione al termine di un girone che ha visto i ghanesi dominare sotto tutti i punti di vista: 25 punti, con il miglior attacco e la miglior difesa. Merito della squadra ma anche dell’allenatore Otto Addo che nel corso della sua carriera da calciatore ha avuto modo di indossare anche la maglia del Borussia Dortmund dal 1999 al 2005.

Addo, che ha portato il Ghana a Qatar 2022 nel suo primo mandato con la squadra, ha dovuto vedersela anche contro un sorprendente Madagascar, ma è comunque riuscito a conquistare il biglietto per la fase finale della competizione mondiale nell’ultima giornata.

Nel corso di questi anni non sono mancanti di certo i problemi. Il Ghana ha fallito la qualificazione alla Coppa d’Africa 2025, e nel novembre 2024 non è riuscito a qualificarsi per le finali continentali per la prima volta dal 2004. Nonostante le numerose richieste di dimissioni, Otto Addo ha rifiutato di lasciare il posto di allenatore proseguendo il suo lavoro. Una scelta che si è rivelata vincente.

Oltre alla qualità dei singoli, la vera forza del Ghana è il collettivo e l’organizzazione. L’esperienza europea di Addo ha contribuito alla crescita e all’organizzazione difensiva della squadra, in particolare grazie a una spina dorsale composta da Salisu al centro della difesa, dell’esperienza di Thomas Partey a centrocampo, dalla qualità di Kudus sulla trequarti e dall’infinito Jordan Ayew, che nonostante i 34 anni ha segnato 7 gol. Tutti ingredienti che hanno portato il Ghana alla qualificazione attraverso un calcio solido ma propositivo.

Da Kudus all’infinito Ayew: i pilastri del Ghana

Storicamente il Ghana è stata sempre una nazionale ricca di talento con all’interno della squadra veterani in grado di guidare i più giovani. Tra questi troviamo sicuramente Jordan Ayew che non ha nessuna voglia di smettere, anzi. Quello del 2026 sarà il suo quarto mondiale, una vera e propria icona del calcio ghanese.

L’altra stella della squadra non può che non essere Mohammed Kudus del Tottenham. Trequartista, centrocampista offensivo, ala destra. Insomma, un vero e proprio jolly per gli Spurs e per Addo che negli anni è stato impiegato in diversi ruoli dell’attacco proprio per sfruttare al meglio la sua tecnica. Un mancino naturale, strutturato e capace di fare la differenza. E per quanto riguarda i giovani? In squadra ce ne sono diversi, uno su tutti Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta. In Serie A si è già fatto apprezzare, ma non ci metterà molto neanche col Ghana a prendersi un posto da titolare.

Dal calciatore ad allenatore: Addo vuole rivivere un sogno

Se il Ghana parteciperà ai prossimi campionati del mondo lo deve anche al suo allenatore, Otto Addo. Ex centrocampista di Borussia Dortmund e Mainz, ha avuto modo di vivere nei panni di calciatore il Mondiale 2006. Quella squadra, guidata dal serbo Ratomir Dujković, riuscì a qualificarsi agli ottavi di finale classificandosi al secondo posto proprio dietro all’Italia di Marcello Lippi.

Ma che tipo di allenatore è? Addo predilige un calcio organizzato ma al tempo stesso propositivo. Solidità e qualità in fase offensiva, con un obiettivo chiaro in mente: superare i gironi e ripetere quanto fatto da giocatore, e magari fare ancora meglio. Un sogno, certo, ma il Ghana ha tutto il diritto di sperare grazie al suo mix di forza ed esperienza.

A cura di Gerardo Guariglia