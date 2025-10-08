Milan, concessa la cittadinanza italiana a Gerry Cardinale
Cittadinanza italiana per meriti speciali a Gerry Cardinale: via libera del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’avvio della procedura per conferire la cittadinanza italiana a Gerry Cardinale, proprietario del Milan, riconoscendogli dei “meriti speciali”.
La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale di Palazzo Chigi, nella quale si sottolinea l’impegno dell’imprenditore statunitense in ambito sociale.
Di seguito la nota rivolta al fondatore di RedBird Capital Partners, oltreché proprietario del club rossonero.
“Ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione“.