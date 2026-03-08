Incredibile quanto successo in 2. Bundesliga: tifoso invade il campo e stacca il monitor del Var

Episodio clamoroso quello accaduto nella seconda serie tedesca durante Preußen Münster-Hertha Berlino.

Dopo un episodio nell’area di rigore della squadra di casa l’arbitro si stava dirigendo verso il monitor per consultare il Var per un possibile calcio di rigore in favore dell’Herta Berlino.

Prima che l’arbitro potesse consultare il monitor, però, un tifoso mascherato del Preußen Münster ha invaso il campo e staccato la spina del Var.

Nonostante questo imprevisto, tutto è stato poi ripristinato e, dopo un lungo stop, l’arbitro è riuscito a consultare il Var decidendo poi di assegnare il rigore in favore della squadra ospite.