Germania, la probabile formazione contro l’Italia

La probabile formazione della Germania per la partita di Nations League contro l’Italia: le possibili scelte di Nagelsmann

Si avvicina Italia-Germania, gara valida per i quarti di finale di Nations League.

La sfida tra la formazione di Spalletti e quella di Nagelsmann resta infatti fissata per la serata di giovedì 20 marzo, col fischio d’inizio previsto alle ore 20:45.

Scatta il conto alla rovescia ed è tempo di scelte: di seguito i possibili 11 dell’allenatore della Germania.

Germania, le possibili scelte di Nagelsmann

Per la sfida contro gli Azzurri, Nagelsmann dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. Tra i pali Baumann, per sopperire all’assenza di Neuer. Kimmich e Raum nel ruolo di terzini, l’ex Roma Rudiger e Tah per le vie centrali.

Goretzka e Stiller reggeranno il centrocampo, a sostegno di Leweling, Musiala e Sané che agiranno alle spalle dell’unica punta Tim Kleindienst.

La probabile formazione della Germania

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Musiala, Sané; Kleindienst. Allenatore: Nagelsmann