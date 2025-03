Germania, la probabile formazione contro l’Italia

Jamal Musiala, Germania (Imago)

Le possibili scelte di Nagelsmann per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League

Tre giorni dopo, Germania e Italia si ritrovano per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League.

Giovedì ad avere la meglio sono stati i tedeschi, che hanno battuto 1-2 gli Azzurri a San Siro, ma la sensazione è che quella di Dortmund sarà una partita differente.

Nagelsmann e Spalletti hanno evidenziato in conferenza la voglia di accedere in semifinale, motivo per cui certamente le due squadre non si tireranno indietro e daranno il massimo.

A tal proposito, ecco le scelte che dovrebbe prendere il CT della Germania per la sfida del Signal Iduna Park.

La probabile formazione della Germania per la sfida contro l’Italia

Nessun cambio in programma per l’allenatore 37enne, che va verso la conferma dell’undici partito titolare a San Siro. In porta ci sarà Baumann, vero protagonista della gara d’andata con tante parate, mentre nel 4-2-3-1 i centrali saranno ancora Rudiger e Tah. Sulle fasce pronti Kimmich e Raum, con la coppia Goretzka–Gross in mediana. Musiala è il trequartista, Sané e Amiri le ali alle spalle dell’unica punta Burkardt.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Sané, Musiala, Amiri; Burkardt. CT: Nagelsmann

Germania, Nagelsmann (IMAGO)

Dove vedere Germania-Italia in tv e in streaming

La partita tra Germania e Italia, in programma domenica 23 marzo alle ore 20.45 al Signal Iduna Park di Dortmund, sarà visibile in esclusiva tv su Rai 1.

Sarà possibile assistere alla partita, inoltre, su RaiPlay.