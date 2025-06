Rafael Leao, attaccante del Portogallo (Imago)

Le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori di Germania e Portogallo per la semifinale di Nations League

Da una parte Germania e Portogallo, dall’altra Francia e Spagna. Queste le quattro nazioni rimaste in Nations League a contendersi il titolo finale.

Mercoledì 4 giugno saranno proprio le prime due a scendere in campo alle 21: in palio un pass per la finale.

Da una parte la gioventù di Wirtz, dall’altra l’esperienza di Cristiano Ronaldo. Occhi puntati poi su Kimmich per le sue 100 presenze in nazionale ma anche su Leao e compagni.

Tutto questo è Germania-Portogallo: di seguito le formazioni ufficiali del match.

Nations League, le formazioni ufficiali di Germania-Portogallo

GERMANIA (3-4-3): Ter Stegen; Anton, Tah, Koch; Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Mittelstädt; Sané, Woltemade, Wirtz. Allenatore: Nagelsmann

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Bernardo Silva; Trincão, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Ronaldo. Allenatore: Martinez

Wirtz, giocatore della Germania (Imago)

Dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La semifinaledi Nations League, in programma per mercoledì 4 giugno alle 21 dall’Allianz Arena di Monaco, sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in chiaro su Tv8.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming sull’app di Sky, su Now o sui siti di Tv8.