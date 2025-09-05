La Germania ha perso 2-0 contro la Slovacchia alla partita di esordio alle qualificazioni ai Mondiali: le parole del c.t. Nagelsmann

Tra le sorprese di questa pausa nazionali per le qualificazioni ai Mondiali c’è stata la sconfitta della Germania all’esordio contro la Slovacchia.

La formazione di Julian Nagelsmann ha perso per 2-0 contro la squadra allenata da Francesco Calzona, che ha visto andare a segno Hancko e Strelec.

I tedeschi non avevano mai perso una partita in trasferta di qualificazione al Mondiale, e in totale erano stati solo 3 gli insuccessi in tutta la sua storia in partite valide per la partecipazione ai Mondiali.

Sconfitta che ora complica inevitabilmente il percorso della Germania. A testimoniarlo, anche le forti dichiarazioni rilasciate da Nagelsmann al termine del match perso.

Germania, le parole di Nagelsmann dopo la Slovacchia

“Quelli in campo erano i migliori giocatori di tutta la Germania. Ma la qualità non basta: forse dobbiamo concentrarci meno sulla tecnica e più su giocatori che corrono e mettono intensità in campo!“, ha detto il c.t. dei tedeschi Nagelsmann dopo la sconfitta subita dalla Germania contro la Slovacchia.

L’allenatore ha poi dichiarato: “Non so spiegarmi questa prestazione. La squadra non ha dato il massimo, loro erano molto più intensi. Bisogna capire che giochiamo per un Mondiale. Ho fiducia nei miei giocatori, ma se giochiamo con il freno a mano tirato non andiamo lontano“.