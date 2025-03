Germania-Italia, rigore revocato agli Azzurri dopo controllo al VAR: cosa è successo

Germania-Italia, rigore revocato agli azzurri dopo controllo al VAR

Al minuto 75 della sfida di Nations League tra Germania e Italia è stato revocato un rigore agli Azzurri. A seguito di un contatto in area da parte di Schlotterbeck su Di Lorenzo inizialmente giudicato falloso da parte del direttore di gara Szymon Marciniak, c’è stato poi un controllo al VAR che ha portato all’annullamento del penalty.

Il calciatore dell’Italia era infatti entrato in area di rigore allungandosi leggermente il pallone, e il calciatore tedesco è intervenuto sul giocatore azzurro facendolo cadere all’interno dell’area di rigore e a pochi centimetri dalla linea di fondo campo.

Il direttore di gara, che aveva inizialmente assegnato il rigore per gli Azzurri, è stato poi richiamato al VAR. Dopodiché, ha revocato il calcio di rigore in favore dell’Italia facendo riprendere il gioco sul risultato 3-2 in favore degli uomini di Nagelsmann. Secondo l’arbitro, Schlotterbeck avrebbe infatti toccato (leggermente) il pallone prima di impattare con la gamba di Di Lorenzo.