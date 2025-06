Le formazioni ufficiali di Germania-Francia, sfida valida per la finale 3°/4° posto della Nations League

In attesa della finalissima di questa sera tra Spagna e Portogallo, si preparano a scendere in campo anche Germania e Francia.

La sfida è valida per la finale 3° e 4° posto.

Entrambe hanno infatti perso le semifinali: la Germania 2-1 contro CR7 e compagni, la Francia 5-4 con la Spagna con le reti di Nico Williams, Pedri, Mikel Merino e la doppietta di Yamal.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida tra le due nazionali.

Germania-Francia, le formazioni ufficiali

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Koch, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Adeyemi, Wirtz, Woltemade; Fullkrug. CT: Julian Nagelsmann.

A disposizione: Baumann, Nubel, Anton, Nmecha, Kehrer, Mittelstadt, Sane, Gnabry, Gosens, Andrich, Pavlovic, Bischof.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Badè, L. Hernandez, Digbe; Rabiot, Tchouameni; Thuram, Cherki, Kolo Muani; Mbappe. CT: Didier Deschamps

A disposizione: Samba, Chevalier, Pavard, Guendouzi, Olise, Kone, Konate, Zaire-Emery, Kalulu, T. Hernandez, Doue.

Dove vedere la finale 3°/4° posto?

Germania-Francia, gara valida per la finale 3°/4° posto, sarà visibile in diretta e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Gli abbonati potranno seguire il match anche su Sky sul canale Sky Sport Calcio.