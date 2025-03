Germania, i convocati per la sfida all’Italia: prima chiamata per Bisseck

I convocati della Germania di Julian Nagelsmann per la doppia sfida all’Italia di Luciano Spalletti nei quarti di finale di Nations League.

La Germania si prepara a tornare in campo per i quarti di finale della UEFA Nations League. La squadra di Nagelmann affronterà l’Italia di Luciano Spalletti e, come accade di consueto, è stata stilata la lista delle convocazioni.

Tra i tedeschi c’è qualche sorpresa. Ad esempio è arrivata la prima chiamata per il difensore dell’Inter Yann Bisseck, sceso in campo in più situazioni con la maglia nerazzurra per sostituire Pavard.

Altre novità sono le assenze degli infortunati Kai Havertz e Florian Wirtz, e mancano all’appello anche Emre Can, Anton e Brandt. Dopo quasi 5 anni torna anche l’ex Genoa Amiri, protagonista di una grande stagione con la maglia del Mainz.

Di seguito le scelte di Julian Nagelmann in vista del doppio impegno con l’Italia.

Germania, le scelte di Nagelsmann per l’Italia

Portieri: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Stefan Ortega Moreno (Manchester City)

Difensori: Yann-Aurel Bisseck (Inter), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Centrocampisti: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Leon Goretzka (FC Bayern München), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Attaccanti: Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)