Il terzino sinistro del Barcellona, Gerard Martin, torna sul contatto non fischiato con Dumfries in Champions League

La stagione 2025/2026 è alle porte, ma c’è chi continua ancora a parlare di quanto è successo nell’annata precedente.

L’esempio più eclatante è quello di Gerard Martin, terzino classe 2002 del Barcellona, che a distanza di qualche mese è tornato nuovamente sul contatto non fischiato con Dumfries.

Proprio quel contatto che, durante il ritorno di Inter-Barcellona, ha portato al clamoroso gol del 3-3 di Acerbi all’ultimo secondo dei tempi regolamentari.

Quel gol che, quindi, ha portato l’Inter di Simone Inzaghi ai supplementari e poi successivamente alla finale persa nettamente contro il PSG di Luis Enrique a Monaco di Baviera.

Barcellona, Gerard Martin non ci sta: “Era fallo”

All’alba della nova stagione, Gerard Martín non dimentica e ritorna sull’episodio che ha portato al 3-3 di Acerbi in Inter-Barcellona al 93′. E non cambia idea: il contrasto di Dumfries era un fallo netto secondo il difensore.

“Sono sincero. È passato del tempo e non avrei problemi a dire il contrario. L’ho rivisto molte volte, in campo ho sentito qualcosa che non è stato fischiato e la cosa mi ha infastidito“.