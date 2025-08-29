Roma, Tyrique George continua a essere la prima scelta. Dominguez resta in lista

Per il ruolo di esterno offensivo Tyrique George è la prima scelta della Roma: resta in lista Benjamin Dominguez

Più vivo che mai il calciomercato della Roma in questi ultimi giorni. I giallorossi continuano la ricerca per il reparto offensivo e la prima scelta resta Tyrique George del Chelsea.

Nella lista c’è anche Benjamin Dominguez del Bologna per il quale i giallorossi, come raccontato, hanno chiesto informazioni nelle scorse ore.

Nella giornata di oggi, 29 agosto, la Roma ha anche chiuso per l’arrivo in prestito secco di Kostas Tsimikas e ha ufficializzato l’acquisto di Ziolkowski, atterrato nella mattinata a Fiumicino.