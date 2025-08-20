L’uomo dei record che ha superato Mbappè: Fiorentina, ecco chi è Ilenikhena

Il focus su George Ilenikhena, talento del Monaco che piace alla Fiorentina e a Stefano Pioli per l’attacco

“Ci sono giocatori che non hanno bisogno di aspettare il futuro: sembrano predestinati.” E se al tuo esordio in Champions League contro il Barcellona diventi il marcatore più giovane di sempre nella competizione, forse qualcosa di vero c’è. Dai campetti della periferia parigina al record soffiato a Mbappè: alla scoperta di George Ilenikhena.

Nato a Lagos, stessa città di un certo Victor Osimhen, Ilenikhena si trasferisce a 3 anni in Francia insieme alla famiglia alla ricerca di un futuro migliore. Come spesso capita in queste storie sono i piedi e le opportunità a fare la differenza. George inizia giocando per strada nei campetti della periferia parigina. Fin da subito però si vede che non è come tutti gli altri bambini, ha qualcosa di speciale. Un giorno è un osservatore dell’Amiens a rendersene conto, portandolo a giocare con le giovanili del club ad appena 11 anni.

Nel settore giovanile dell’Amiens gioca sempre con i più grandi, infrangendo record su record (caratteristica che come vedremo lo accompagnerà anche in futuro). A 16 anni viene aggregato alla prima squadra e fa il suo esordio in Ligue 2. Diventa a 16 anni e 150 giorni il marcatore più giovane della competizione e della storia del club. Predestinato appunto.

Nella sua prima stagione da professionista colleziona 17 presenze e due gol, attirando su di sé l’attenzione dei più grandi top club europei. Ma in una storia dove le scelte fanno la differenza Ilenikhena ha scelto ancora di caricarsi il proprio destino sulle spalle. Lascia la Francia per approdare in uno dei campionati migliori in cui un talento può crescere ed esprimersi: la Jupiler Pro League Belga. Una scelta in controtendenza per un talento in rampa di lancio, che però si rivela da subito la scelta giusta per continuare a maturare.

Ilenikhena, l’uomo dei record con il Barcellona nel destino

Attaccante rapido e atletico che fa della profondità il suo habitat naturale. Queste le caratteristiche che hanno convinto l‘Anversa nell’estate del 2023 a puntare su di lui. Arriva in Belgio come riserva di Janssen, ma ci metterà poco per ritagliarsi il suo spazio. Nella sua prima stagione trova minutaggio e costanza mettendo a segno 14 gol, alcuni di questi anche pesanti. A 17 anni 3 mesi e 27 giorni, Ilenikhena con un gol al Barcellona diventa il marcatore più giovane della storia della Champions League.

Un gol storico siglato contro una delle squadre simbolo di questa competizione, che però sembra esser nel destino di George. Lo scorso anno il Monaco decide di riportarlo in patria, ingaggiando il classe 2006. Ilenikhena firma per il club del suo idolo Mbappè a cui poco dopo ruberà proprio un primato, grazie a un gol siglato guarda caso contro il Barcellona. Infatti con il gol messo a segno nella fase a gironi dell’ultima Champions League proprio contro il Barcellona, Ilenikhenia diventa il marcatore più giovane a segnare in Champions League con la maglia del Monaco.

Il predestinato con il vizio del “super-sub”

Classe 2006 sulla carta di identità ma con esperienza già da vendere. Dai record infranti alle notti da protagonista in Champions League, Ilenikhena sta rendendo fede al soprannome di “predestinato“. Pioli e la Fiorentina sono alla ricerca di una figura che possa affiancare Moise Kean , e per caratteristiche e curriculum il nome di Ilenikhena è in cima alla lista insieme ai nomi di Ioannidis e Piccoli.

Giocatore capace di entrare in partita come pochi che fa del “posto giusto al momento giusto” il suo marchio di fabbrica. Negli ultimi due anni l’attaccante ha mantenuto una media gol molto alta per i minuti giocati e a Firenze l’idea di prendere un potenziale Muriel, per capirci, non dispiace affatto. Classe, talento, fiuto del gol, velocità e tecnica da vendere. Il ragazzo partito dai campetti della periferia parigina arrivato a infrangere i record in Europa e con la voglia di continuare a sognare. Tutto questo è George Ilenikhena.

A cura di Luca Jannone