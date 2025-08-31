Roma, continua la trattativa per George. Dominguez soluzione parallela
La Roma continua a lavorare sul mercato: il punto sulle trattative George-Dominguez
Manca sempre meno alla fine della sessione estiva del calciomercato estivo 2025/2026, che terminerà ufficialmente alle 20 di domani, 1 settembre.
La dirigenza della Roma continua a lavorare per rinforzare definitivamente la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.
Come già raccontato, due sono i profili attualmente in cima alla lista giallorossa per l’esterno d’attacco. A partire da Tyrique George del Chelsea: la Roma insiste e la trattativa continua.
L’altro nome per quel ruolo è quello di Benjamin Dominguez del Bologna. Una trattativa parallela a quella per il talento Blues. MA non solo, la Roma continua a lavorare anche per la punta con attenzione a Gimenez-Dovbyk (QUI i dettagli).