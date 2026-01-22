Genoa, in arrivo NIls Zätterström dallo Sheffield United

Il Genoa si prepara ad accogliere Zätterström dello Sheffield United.

Il Genoa continua a essere attivo sul mercato. Dopo la chiusura per Baldanzi, è in arrivo anche Nils Zätterström, difensore svedese classe 2005 dello Sheffield United.

Il giocatore è atteso nella città ligure per le visite mediche nelle prossime ore.

In carriera il classe 2005 ha vestito solo la maglia del Malmö e dello Sheffield United, totalizzando complessivamente 44 presenze, 3 gol e 1 assist