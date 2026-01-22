Questo sito contribuisce all'audience di

Genoa, in arrivo NIls Zätterström dallo Sheffield United

Gianluca Di Marzio 22 Gennaio 2026
Zätterström, Sheffield United (imago)

Il Genoa si prepara ad accogliere Zätterström dello Sheffield United.

Il Genoa continua a essere attivo sul mercato. Dopo la chiusura per Baldanzi, è in arrivo anche Nils Zätterström, difensore svedese classe 2005 dello Sheffield United.

Il giocatore è atteso nella città ligure per le visite mediche nelle prossime ore.

In carriera il classe 2005 ha vestito solo la maglia del Malmö e dello Sheffield United, totalizzando complessivamente 44 presenze, 3 gol e 1 assist