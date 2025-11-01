Patrick Vieira, allenatore del Genoa (Imago)

Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa, è arrivata l’ufficialità: dietrofront dopo la conferma arrivata ieri

Tutto confermato, Patrick Vieira lascia il Genoa con effetto immediato. Come anticipato, nonostante la conferma arrivata nella giornata di ieri a seguito dell’incontro con il direttore sportivo Lopez, l’allenatore francese ha deciso insieme alla società di separarsi.

Al suo posto contro il Sassuolo siederanno in panchina Criscito, attuale allenatore dell’Under 17, e il collaboratore tecnico della prima squadra Roberto Murgita, mentre è iniziato il casting per il sostituto.

I primi nomi nella lista della società sono quelli di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti.

Di seguito il comunicato del club rossoblù.

Genoa, ufficiale l’addio di Vieira

“Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”.

Post Vieira: il pr0gramma in casa Genoa

Nella giornata in cui il Genoa ha ufficializzato la separazione con Vieira, la squadra si sta allenando per preparare la sfida di lunedì pomeriggio contro il Sassuolo. Al campo presenti anche il direttore generale Ricciardella, il presidente Sucu e il CEO Blazquez in collegamento per seguire quanto sta accadendo. Nella tarda mattinata è attesa un’altra ufficialità, ovvero quella di Diego Lopez come nuovo ds.

La giornata di domenica 2 novembre, poi, sarà quella della conferenza stampa di Murgita e Criscito, tandem che siederà in panchina a Reggio Emilia. Dopo ci sarà la rifinitura, il pranzo a Pegli e nel pomeriggio la partenza per l’Emilia Romagna.