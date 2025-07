Le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Patrick Vieira a Sky Sport

L’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dalla sede del ritiro rossoblù a Moena, in Trentino Alto Adige.

Diversi gli argomenti toccati, a partire dai risultati della scorsa stagione dal momento del suo arrivo in panchina, passando anche per i contatti con l’Inter per il post-Inzaghi.

“Abbiamo fatto un bell’allenamento a Genova. Lavoreremo nel pomeriggio dopo il viaggio – ha dichiarato l’ex centrocampista -. Da cosa ripartiamo? Riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Mi è sempre piaciuto lo spirito dei giocatori“.

E poi ancora. “Siamo usciti da una situazione complicata pensando da squadra, pensando a noi. Questa è una cosa importante. Dopo c’è la tattica che aiuta, ma dobbiamo continuare a pensare al noi. Leader? Giocatori partono, altri arrivano“.

Genoa, Vieira: “Ora arriva la parte difficile”

Patrick Vieira ha parlato anche del gruppo squadra, con giovani in entrata e veterani che dovranno aiutarli. “È importante avere gente di esperienza come Bani e Mali, Ekuban, che devono guidare i giovani e i nuovi a far capire che il Genoa, con i suoi tifosi, è importante”.

Poi passaggio anche sugli abbonati e sull’Inter. “Mi aspettavo già 25mila abbonati? C’è passione, ci dà carica e voglia di fare bene. Genoa è un posto bello dove far crescere i giocatori, un esempio è Miretti. Quando i giocatori vengono da noi stanno bene. Marotta non l’ho mai sentito. Mercato? Sono arrivati giocatori di qualità, ma ora inizia il difficile. Per rimanere in A sarà complicato, questi giocatori possono farci essere più ambiziosi“.