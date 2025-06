Genoa, accordo raggiunto con Vieira per il rinnovo fino al 2027

Le parti hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027

Il Genoa e Patrick Vieira – cercato nelle ultime settimane da Inter, Atalanta e Fiorentina – hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto, che attualmente scadrà il 30 giugno 2026.

Il nuovo accordo scadrà un anno dopo, quindi nel 2027 e verrà formalizzato nei prossimi giorni.

L’allenatore ex Nizza, Crystal Palace e Strasburgo ha guidato il Genoa per 26 da novembre, quando è arrivato per sostituire Gilardino.

Con l’accordo raggiunto, Patrick Vieira è ora destinato a rimanere in Liguria anche per la stagione 2025/26.