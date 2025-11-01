Patrick Vieira, allenatore Genoa

Dopo il confronto di ieri che sembrava aver portato alla conferma per la sfida contro il Sassuolo, ora Vieira potrebbe lasciare il Genoa

Un incredibile dietrofront in casa Genoa, per quanto riguarda il futuro di Patrick Vieira. L’allenatore francese era stato messo in discussione dopo la partita persa contro la Cremonese, ma a seguito dell’incontro di ieri con il nuovo ds Lopez e il resto della società si era deciso di proseguire insieme almeno fino alla partita di lunedì contro il Sassuolo.

Era arrivato l’ok anche da parte dei calciatori, i quali avevano mostrato la propria vicinanza al francese, ma nella notte ci sono state delle riflessioni che hanno portato a una separazione immediata.

Il club e Vieira hanno deciso dunque di separarsi in maniera consensuale dopo ulteriori riflessioni avvenute tra la serata di venerdì e la nottata di sabato, e l’allenatore non sarà quindi in panchina contro il Sassuolo.

Al suo posto Mimmo Criscito, attuale guida tecnica della formazione Under 17, che dirigerà già l’allenamento di questa mattina.

I nomi per il post Vieira

Dopo la partita di lunedì, il club deciderà a chi affidare la panchina in maniera definitiva: al momento i primi nomi in lista sono quelli di De Rossi, fermo dallo scorso settembre dopo l’esperienza con la Roma, Vanoli – che ha lasciato il Torino al termine della scorsa stagione -, e Gotti.