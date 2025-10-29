Il Genoa conferma la fiducia a Patrick Vieira in attesa della prossima giornata di Serie A

Contro la Cremonese è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, dopo quella per 2-1 in casa del Torino. Sesto K.O. dall’inizio della stagione: in 9 giornate di campionato, infatti, Patrick Vieira è riuscito a raccogliere solo 3 punti, arrivati contro il Lecce (0-0), il Como (1-1) e il Parma (0-0).

Un bottino tutt’altro che soddisfacente per i tifosi del Genoa, che contro la Cremonese – sul risultato di 0-2 – hanno interrotto la partita lanciando dei fumogeni in campo. Un segnale inequivocabile, mandato con l’intento di manifestare il proprio disappunto per i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione.

Alla luce di quanto fatto finora, le valutazioni della società non possono non riguardare anche la guida tecnica. Inevitabile analizzare la posizione di Patrick Vieira, a cui è però stata rinnovata la fiducia in attesa della partita contro il Sassuolo.

L’anno scorso ha regalato al Genoa una salvezza tranquilla in corsa, ma in questo avvio di stagione non è riuscito a trovare le soluzioni giuste per invertire il trend negativo.