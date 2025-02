Genoa, Vieira: “Balotelli? Non c’è niente in più da dire. Il direttore è stato chiaro”

Le dichiarazioni di Patrick Vieira nel prepartita di Torino-Genoa.

Prima dell’inizio del match tra Torino e Genoa Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di DAZN.

L’allenatore del Genoa inizia parlando del mercato: “La stabilità è una cosa importante. Abbiamo fiducia del gruppo, siamo sulla giusta strada per rimanere in Serie A. Balotelli? Non c’è niente in più da dire. Il direttore è stato chiaro“.

Continua parlando del match odierno: “Dobbiamo fare una partita di squadra, l’obiettivo è la salvezza. L’ultima partita abbiamo fatto bene. Oggi dobbiamo fare una partita con determinazione come squadra, così allora abbiamo più possibilità. L’importante è come noi siamo messi sul campo per fare una bella partita“.

Infine sulle scelte di formazione: “Adesso è tornato Vitinha che sta facendo un bel lavoro. Lui ha la mentalità giusta in campo, è un giocatore molto importante“.