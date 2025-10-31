Il Genoa va avanti con Patrick Vieira: il francese sarà regolarmente in panchina contro il Sassuolo

Nessun esonero per Patrick Vieira, dopo la sconfitta del suo Genoa in casa contro la Cremonese e, più in generale, dopo le zero vittorie in nove partite di campionato.

Come anticipato in giornata, ora è confermato: l’allenatore francese sarà regolarmente in panchina nel posticipo della 10ª giornata contro il Sassuolo.

L’allenatore, come raccontato, ha diretto l’allenamento odierno in avvicinamento alla sfida. Dopo un colloquio tra il nuovo direttore sportivo Lopez e l’allenatore filtrava questa possibilità, ora confermata dopo un confronto tra il ds e la squadra.

Dopo Sassuolo, anche e soprattutto in base al risultato, la società farà nuove valutazioni e deciderà il futuro dell’allenatore rossoblù.