Le parole dell’allenatore del Genoa Patrick Vieira nella conferenza stampa prima della gara contro l’Atalanta: le parole sul futuro

Dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Napoli, il Genoa di Patrick Vieira si prepara ad affrontare un’altra gara complicata.

Questa volta l’avversaria sarà l’Atalanta, che ha già blindato e consolidato il terzo posto in classifica e la relativa qualificazione in Champions League.

Dall’altro lato, il Genoa è ancora in lotta per cercare di ottenere una posizione migliore dell’attuale tredicesimo posto.

Alla vigilia della gara, l’allenatore dei rossoblù ha parlato in conferenza stampa della stagione dei suoi ma anche del suo futuro.

Genoa, le parole di Vieira sul suo futuro

L’allenatore ha inziato tornando sulla gara contro il Napoli e presentando la prossima sfida: “Siamo usciti soddisfatti dalla gara per quanto fatto, abbiamo avuto personalità e abbiamo mantenuto lo stesso atteggiamento degli ultimi mesi. L’Atalanta è fortissima, l’ha dimostrato in Italia e in Europa ancora una volta. Ma noi vogliamo far vedere che siamo cresciuti“.

Per poi parlare dell’addio di Badelj e del suo futuro: “Da Milan ho imparato tanto, è stato importante per noi tutti. Ha sempre avuto le giuste parole, anche per i giovani. Io ancora al Genoa? Mi trovo bene, posso dire questo. Parlo sempre con il direttore e con il nuovo presidente. Non ho nessun motivo per non continuare, ho sempre detto che sono contento e che dobbiamo andare avanti“.