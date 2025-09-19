Genoa, Vieira: “Como ci dà fiducia, Bologna gara difficile. Colombo? Mette la squadra al primo posto”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa (Imago)

“Il punto di Como ci dà fiducia, mi aspetto un Bologna aggressivo: così Vieira a 24 ore dalla gara del Dall’Ara.

Vigilia di campionato in casa Genoa, che dopo il pareggio di Como domani farà visita al Bologna di Vincenzo Italiano. Obiettivo dare continuità al punto conquistato al Sinigaglia e trovare la prima vittoria della stagione, dopo i pareggi con Lecce, Como e lo stop con la Juventus.

“Il punto di Como è importante e ci dà fiducia, sull’aspetto del gioco siamo sulla strada di quanto fatto nelle altre partite, rispetto al Lecce abbiamo fatto passi avanti. Ho visto una squadra che ha giocato con coraggio, organizzazione e determinazione, alla fine ha preso un punto meritato – le prime parole di Patrick Vieira dalla sala stampa del Signorini, tornato sulla gara del Sinigaglia.

Dall’altra parte dobbiamo continuare a crescere, su aspetti offensivi e difensivi possiamo fare ancora meglio. Questo è il nostro obiettivo, ogni passo avanti però è una cosa positiva dal mio punto di vista. La cosa che mi è piaciuta, soprattutto, è vedere come abbiamo festeggiato il gol che abbiamo fatto, anche dalla panchina. Anche questo fa vedere che siamo una squadra. Momenti difficili li abbiamo avuti anche con Lecce e Juventus, ma per passare questi momenti difficili ci vogliono la squadra e il giusto atteggiamento e li abbiamo avuti. Quando vedo una squadra che festeggia un gol anche con la panchina è un aspetto positivo”.

Dalla gara giocata alle due ravvicinate un programma tra campionato e coppa Italia. “Se ne terrò conto e cambierò qualcosa? Credo che si sia pronti fisicamente per giocare questa partita: se non ci sono problemi fisici o mentali dobbiamo gestire partita dopo partita. Ora pensiamo al Bologna, una partita difficilissima da giocare, poi penseremo alle altre gare”.

Genoa, le parole di Vieira

Bologna dove lo scorso anno ha giocato titolare segnando una doppietta Venturino: “Finora ha avuto poco spazio? La partita di domani sarà completamente diversa rispetto a quella dello scorso anno, non dimentichiamoci la partita dell’anno scorso col Bologna, la qualità che ha fatto vedere. Non ha ancora giocato nelle prime partite, ma noi ci contiamo come giocatore: sta crescendo, però siamo solo alla terza partita e ce ne sono ancora tantissime da giocare. Sta lavorando benissimo, lui spera di giocare. Io devo fargli vedere che sta lavorando bene per farlo giocare: sta crescendo e sta facendo le cose bene, ma siamo solo all’inizio, è un giovane con talento ed è vero che merita di giocare di più per quello che vedo in allenamento. Devo trovare il modo di farlo giocare di più”.

Capitolo recuperi. “Grønbæk sta bene, ha fatto gli ultimi allenamenti con la squadra. Carboni ha qualità, è entrato benissimo e sta bene anche fisicamente. Cuenca sta bene, sta facendo quasi tutto il lavoro con la squadra, sarà in gruppo domani. Onana e Cornet ancora non hanno lavorato col gruppo, a loro mancano ancora un paio di settimane“.

Genoa, Patrick Vieira (Imago)

“Mi aspetto un Bologna aggressivo, partita difficilissima”

Ancora sui singoli. “Colombo sembra patire il gol che non arriva? Non conosco un attaccante che sia contento quando non fa gol, abbiamo parlato di Colombo ma possiamo farlo per Vitinha o Ekuban: l’obiettivo per tutti questi attaccanti è fare gol. Colombo e tutti gli altri giocatori devono rimanere perché il nostro obiettivo è creare queste opportunità per fare gol. Devono continuare a lavorare con la squadra e continuare a fare quello che fanno bene: sono soddisfatto del lavoro di Colombo, perché mette la squadra al primo posto e per me questo è importantissimo. Questo lavoro lo facciamo tutti i giorni sul campo, di creare di più per fare gol. Non ho alcun dubbio sulla qualità dei nostri attaccanti di fare gol”.

Tornando al Bologna, avversario di giornata. “Me li aspetto aggressivi, come sono sempre stati: vorranno vincere, come sempre in casa, sono fortissimi e hanno un ottimo allenatore, ci aspettiamo una partita difficilissima”.