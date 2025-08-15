Sotto alla Nord Valentin, davanti a Lucescu Nicolae: l’esordio da sogno di Carboni e Stanciu

Sotto alla Nord Carboni, davanti a Lucescu Stanciu, nel mezzo l’autogol di Benassi: nella notte degli esordi a Marassi finisce 3-0, il Genoa supera il Vicenza e passa il turno di Coppa Italia, prove generali in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce.

Obiettivo dichiarato alla vigilia centrato per il Grifone. “Vogliamo andare il più lontano possibile, la Coppa Italia è una competizione importante”, così Vieira poco più di ventiquattr’ore prima del primo fischio d’inizio della stagione 25/26 del Ferraris dalla sala stampa del Signorini. “Abbiamo voglia di fare bene già da domani e sceglieremo la squadra più forte per vincere la partita”, ancora l’allenatore rossoblù, che senza pensare al campionato ha mandato in campo il miglior undici possibile dopo una pre season chiusa senza sconfitte. Il modulo è quello provato maggiormente nel ritiro di Moena, il 4231 ad esaltare la qualità offensiva del Grifone. I nuovi acquisti Carboni, Stanciu e Gronbaek sulla trequarti alle spalle di Colombo, Messias e Malinovskyi pronti a subentrare dalla panchina.

Serve quasi un tempo al Genoa per trovare ritmi e giocate giuste contro un Vicenza compatto e in partita, giocate che si materializzano al 42’ quando Martin trova in area il numero 23 Valentin Carboni – migliore in campo assieme a Stanciu – che controlla di petto e in girata sblocca la gara. Gol all’esordio sotto alla Gradinata Nord per l’argentino, arrivato dall’Inter per provare a ripercorrere le tracce di chi – partito dalla stessa terra – ha scritto pagine importanti della storia del club rossoblù. A cominciare da Diego Milito. “Ha fatto benissimo qui, così come Palacio, Romero e Burdisso. – le parole di Carboni al suo arrivo a Genova al canale ufficiale del club – Sono felice di essere qua e spero di ripercorrere le loro strade”. Se il buongiorno si vede dal mattino, la notte di Coppa del Ferraris gli ha indicato la strada per ripartire li da dove i suoi connazionali avevano lasciato. Con un gol all’esordio sotto quella gradinata tra i motivi della scelta Genoa. “Perché il Genoa? – Ancora Carboni al canale del Genoa – Per Vieira, la società, la grande squadra e lo stadio, quando ci ho giocato ho visto una tifoseria incredibile, l’atmosfera era fantastica e anche questo mi ha portato a scegliere il Genoa”. Stadio subito pronto ad esplodere per la prima gioia in rossoblu di Valentin, primo gol ufficialmente della stagione 25/26 del Grifone.

Non l’unico esordio da sogno di casa Genoa, a trovare il primo gol ufficiale maglia rossoblù sulle spalle davanti all’allenatore della nazionale rumena Mircea Lucescu, ospite a Marassi del presidente rossoblù Dan Sucu, è stato anche il capitano della nazionale romena Nicolae Stanciu, rinforzo a parametro zero arrivato in estate a Genova dopo l’esperienza al Damac.

Un destro al volo destinato all’incrocio sul quale Massolo non può fare altro che guardare il pallone entrare, tra gli applausi di tutto lo stadio: gol a fissare il risultato finale sul 3-0, tra la prima gioia di Carboni e la magia di Stanciu l’autogol per il 2-0 di Benassai. Finisce così, con il Ferraris rossoblù in festa per la prima vittoria di questa nuova stagione appena cominciata. E chi ben comincia.