Genoa-Verona, le formazioni ufficiali

Genoa e Verona si giocano la tredicesima giornata nel match di sabato 29 novembre alle 15:00: le formazioni ufficiali.

Genoa ed Hellas Verona si affrontano in una gara che vale molto più di tre punti: uno primo scontro diretto per la salvezza, fondamentale per due squadre che non hanno ancora conosciuto la vittoria nelle ultime settimane.

Il Genoa, passato da Vieira a De Rossi, ha mostrato segnali di crescita ma continua a pagare caro i blackout nei finali di partita. Il 3-3 della scorsa settimana contro il Cagliari, dopo due vantaggi nel primo tempo, conferma una fragilità ormai cronica: nessuna squadra nei top 5 campionati europei ha perso più punti dei rossoblù dopo essere andata avanti.

Il Verona arriva addirittura da 12 partite senza vittorie: un inizio horror, con appena 7 gol segnati, peggior attacco della Serie A, e un ultimo posto che pesa. Nelle altre occasioni in cui i gialloblù avevano iniziato così male, è arrivata la retrocessione.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Verona

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Gronbaek, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Otoa, Fini, Masini, Venturino. Allenatore: Daniele De Rossi

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Castagnini, Oyegoke, Frese, Yellu, Sarr, Orban, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi, Al-Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti

Dove vedere Genoa-Verona in tv e streaming

La partita tra Genoa ed Hellas Verona, valida per la tredicesima giornata di Serie A, è in programma sabato 29 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.