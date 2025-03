È ufficiale: il classe 2006 Venturino prolunga il proprio contratto con il Genoa: oggi la firma

Il Genoa rinnova ufficialmente il contratto di Lorenzo Venturino fino al 2029: la firma sul contratto è arrivata nella giornata di oggi, 5 marzo 2025. Il classe 2006 nativo di Arenzano, che veste la maglia rossoblù da quando ha 11 anni, ha già fatto il suo esordio in Serie A, contro la Roma lo scorso 17 gennaio 2025.

Tra i protagonisti dello scudetto dell’Under 18 di Ruotolo della scorsa stagione, Venturino si era aggregato alla prima squadra in ritiro a Moena in estate il giorno dopo l’infortunio di Ankeye.

Subito una buona impressione sullo staff e su Gilardino, che da quel momento l’ha sempre tenuto con la Prima Squadra.

L’esordio tra i grandi, però, è arrivato solo successivamente, con Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. Dapprima 22 minuti contro la squadra allenata da Ranieri a metà gennaio, poi un altro spezzone nel final di partita contro l’Inter, il 22 febbraio a San Siro.

Genoa, chi è Lorenzo Venturino

Cresciuto nel ricchissimo settore giovanile del Genoa, Lorenzo Venturino prolungherà il contratto che lo lega al club rossoblù. E proprio nel vivaio, ha fatto per tanti anni coppia fissa con Jeff Ekathor, poi ritrovato una volta effettuato il passaggio in Prima Squadra.

La passata stagione, in due, Venturino e Ekathor hanno segnato 21 gol tra campionato e fasi finali. Adesso, invece, il 2006 è pronto a scrivere una nuova pagina del proprio futuro in rossoblù essendosi legato al club fino al 2029. Destro di piede, molto rapido, il ligure ha giocato anche da esterno destro a quattro o quinto di destra, dimostrando a Vieira di poter essere un jolly in mezzo al campo.